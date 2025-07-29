Назван способ, который поможет избавиться от ос во время летнего отдыха

Алюминиевая фольга и огурец помогут избавиться от ос во время летнего отдыха без химических средств. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они советуют тонко нарезать огурец, положить его на фольгу и установить ее на подоконник или в другое место, где нужно отпугнуть насекомых. Специалисты пояснили, что в этом овоще есть аскорбиновая кислота, которая выделяет горьковатый запах и отталкивает ос.

«Когда огурец соприкасается с алюминием, происходят химические реакции, что усиливает репеллентный эффект. Алюминиевая фольга отражает свет, что также может сбивать ос с толку, поскольку они ориентируются по свету. Блеск алюминия может помешать им находить определенную территорию, и они будут обходить это место стороной», — добавили в сообщении.

Энтомолог Александр Каширский до этого говорил, что дачникам, которые хотят избавиться от гнезд ос и шершней на участке, лучше снимать их в ночное время, когда все особи собираются в них на ночевку. По его словам, это поможет избежать нападения насекомых, которые вернутся и обнаружат, что их дома нет. Эксперт порекомендовал распылить на гнездо дихлофос перед снятием. Кроме того, можно обработать средством плотный мешок и воспользоваться им. После этого стоит сжечь гнездо.

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