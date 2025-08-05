Стало известно, сколько россияне планируют потратить на сборы ребенка в школу

В среднем россияне планируют потратить на подготовку ребенка к школе 16 тыс. рублей. У большинства родителей наибольшая доля трат приходится на покупку школьной формы, приводит RT результаты исследования.

От 10 тыс. до 20 тыс. рублей потратить на покупку школьных товаров рассчитывают 35% опрошенных, еще 27% заявили, что хотят уложиться в сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Потратить не больше 5 тыс. рублей планируют 12% респондентов. А больше 20 тыс. рублей на эти цели отложили 25% опрошенных россиян. Таким образом, средняя сумма составила 16 тыс. рублей.

Самая большая статья расходов для 83% респондентов – это школьная форма. На канцтовары больше всего тратят 32% россиян, а на учебные материалы – 25%. Каждый пятый опрошенный сообщил, что самая крупная статья расходов при подготовке к школе – это покупка гаджетов.

Что касается мест, где россияне предпочитают закупаться, то большинство сегодня предпочитают онлайн-магазины, сайты объявлений, маркетплейсы. В обычные магазины в оффлайн-формате ходят 22% опрошенных.

Исследование аналитиков «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» подготовлено на основе опроса 10 тыс. россиян.

Напомним, более трети россиян оценили свои затраты на подготовку детей к школе в 20% от зарплаты за месяц. Еще 39,6% респондентов израсходуют от 20 до 50% зарплаты, а 15,3% — свыше 50% ежемесячных выплат. Сэкономить россияне готовы на цветах и подарках учителям, школьной форме, канцтоварах. При этом 35,2% респондентов сообщили, что статей расходов, по которым они готовы сэкономить, нет.

Ранее психолог дала советы, которые помогут ребенку адаптироваться к школе.