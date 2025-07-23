РБК: зарплаты превысили 180 тысяч рублей у двух профессий фрилансеров

У двух фриланс-профессий в РФ зарплаты превысили 180 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование Solar Staff, TenChat и Всероссийского бизнес-центра.

Отмечается, что среднемесячный доход внештатного специалиста в России достиг 42 тысяч рублей в первом полугодии 2025 года. Показатели превысили аналогичные за 2024 год на 31,2%.

Согласно результатам исследований, 70% российских компаний из ключевых отраслей экономики хотя бы раз привлекали фрилансеров. Каждая третья компания делает это на постоянной основе.

Больше всего на фрилансе получают веб-разработчик (188 942 рублей) и программист (185 000 рублей).

При этом самый большой рост показали зарплаты бухгалтера (+60%), ивент-менеджера (+30%) и менеджера по продажам (+29%).

До этого результаты опроса, проведенного Lеvel Group, показали, что каждый пятый опрошенный россиянин (21%) подрабатывает в одном или двух местах. Еще 33% планируют это делать и уже ищут подходящее место для подработки.

Ранее сообщалось, что россияне хотят больше свободного времени вместо доплаты за рабочие часы.