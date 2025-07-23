На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У двух фриланс-профессий в РФ зарплаты превысили 180 тысяч рублей

РБК: зарплаты превысили 180 тысяч рублей у двух профессий фрилансеров
true
true
true
close
Shutterstock

У двух фриланс-профессий в РФ зарплаты превысили 180 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование Solar Staff, TenChat и Всероссийского бизнес-центра.

Отмечается, что среднемесячный доход внештатного специалиста в России достиг 42 тысяч рублей в первом полугодии 2025 года. Показатели превысили аналогичные за 2024 год на 31,2%.

Согласно результатам исследований, 70% российских компаний из ключевых отраслей экономики хотя бы раз привлекали фрилансеров. Каждая третья компания делает это на постоянной основе.

Больше всего на фрилансе получают веб-разработчик (188 942 рублей) и программист (185 000 рублей).

При этом самый большой рост показали зарплаты бухгалтера (+60%), ивент-менеджера (+30%) и менеджера по продажам (+29%).

До этого результаты опроса, проведенного Lеvel Group, показали, что каждый пятый опрошенный россиянин (21%) подрабатывает в одном или двух местах. Еще 33% планируют это делать и уже ищут подходящее место для подработки.

Ранее сообщалось, что россияне хотят больше свободного времени вместо доплаты за рабочие часы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами