Россиянам назвали способ не сорваться во время диеты

Диетолог Пристанский: не сорваться во время диеты помогут читмилы

Во время диеты всегда есть риск сорваться и набрать еще больше килограммов. Чтобы это предотвратить, необходимо регулярно устраивать читмилы (приемы пищи, во время которых можно себе позволить абсолютно все). Такой совет в беседе с «Радио 1» дал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

К слову, гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Галина Рогожкина в интервью газете «Известия» предупреждала, что жесткий запрет на десерты только увеличивает риск переедания. Она посоветовала сокращать употребление сладкого постепенно.

«Диета не всегда предусматривает собой жесткие ограничения. В большинстве своих случаев люди начитаются информации в интернете, а потом голодают. Это неправильный подход. Любая диета должна выстраиваться из правильно подобранных нутриентов», — пояснил Пристанский.

Читмил в данном случае необходим для эмоциональной разгрузки, добавил специалист.

Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что резкий отказ от соли и сахара чреват возникновением расстройства пищевого поведения.

Она посоветовала постепенно снижать количество сладкого и соленого в рационе, параллельно пробуя новые вкусовые ощущения — натуральные специи, кислые фрукты, ароматные травы.

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