На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы две самые полезные диеты для пожилых

Nat Aging: диета МIND защищает от хронических заболеваний в пожилом возрасте
true
true
true
close
Okrasiuk/Shutterstock/FOTODOM

Рацион, основанный на принципах MIND-диеты и средиземноморского питания, замедляет накопление хронических патологий в пожилом возрасте. К такому выводу пришли шведские ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Исследование охватило 2 473 пожилых участника. За состоянием здоровья добровольцев наблюдали в течение 15 лет. Ученые оценивали влияние различных моделей питания на скорость развития множественной хронической заболеваемости. Это состояние, при котором у человека одновременно диагностируется несколько болезней, включая нарушения работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

Наиболее крепким здоровье оказалось у участников, которые придерживались MIND-диеты, средиземноморского рациона или альтернативной системы здорового питания. У них темпы накопления заболеваний были на 5-6% ниже средних значений.

Отмечается, что MIND-диета (Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay) была разработана специально для замедления возрастных изменений в мозге и профилактики нейродегенеративных заболеваний. Она включает в себя большое количество листовой зелени, ягод, орехов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы, нежирного мяса и оливкового масла. Эти же принципы лежат в основе питания по «средиземноморскому» типу.

Участники, в рационе которых содержалось много переработанного мяса, сахара и насыщенных жиров, демонстрировали ускоренное ухудшение здоровья. В их случае заболевания накапливались примерно на 5% быстрее, чем в среднем.

Наиболее выраженная связь между характером питания и множественной заболеваемостью наблюдалась при сердечно-сосудистых и нейропсихиатрических диагнозах. При этом женщины и представители самой пожилой возрастной группы оказывались особенно уязвимыми к последствиям нездорового рациона.

Ранее врач рассказала о питании для здоровья почек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами