Врач рассказала, почему в жару снижается аппетит

В жаркую погоду люди сталкиваются со снижением аппетита, что является естественным процессом. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Чем дольше стоит жара с низкой влажностью, тем сильнее меняется обмен веществ. В жару теряется много жидкости, уменьшается слюноотделение, из-за этого возникает чувство сухости во рту. Отсюда и снижение аппетита, и ухудшение усвояемость пищи», — пояснила эксперт.

По ее словам, жара также может ускорить расход витаминов, особенно водорастворимых. Среди них — витамины С, B1, B2, B6 и РР. Это грозит их дефицитом в организме, в связи с чем стоит поддерживать правильный баланс в питании.

Летом Денисенко порекомендовала смещать режим питания и делать основные приемы пищи только утром и вечером. Днем можно ограничиться легкими перекусами. Тяжелые блюда лучше заменить на овощи, фрукты и легкие белковые продукты.

Врач Екатерина Дмитренко до этого говорила, что в жаркую погоду важно пить больше чистой воды, а также добавлять в рацион минеральную воду и богатые минералами продукты, чтобы избежать обезвоживания. По ее словам, потребление чистой воды без восполнения электролитов грозит обратным эффектом.

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