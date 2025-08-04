Россиянам рассказали, как пережить жару при гипертонии

Чтобы снизить нагрузку на сосуды и сердце в знойную погоду, особенно при наличии гипертонии, нужно придерживаться семи советов, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

В знойные дни организм работает на пределе: учащается сердцебиение, дыхание становится более частым, а потеря жидкости через пот ведет к сгущению крови. Это увеличивает риск тромбозов и инфарктов.

«Кроме того, в жару сосуды расширяются, и давление может временно снижаться. Многие гипертоники, почувствовав облегчение, решают уменьшить дозу или вовсе отказаться от лекарств. Однако это ошибка. Первый совет — даже если давление стабилизировалось, продолжайте принимать лекарства. Второй совет — пить больше воды и отказаться от кофе, спиртного и сладких напитков. Они могут усилить обезвоживание. Основную часть жидкости лучше выпивать до 17:00, чтобы избежать отеков», — рассказала врач.

Третий совет — избегайте перегрева. Носите легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки. На улицу выходите рано утром или после 16:00.

«Также снизьте физическую активность. Если отказаться от нее нельзя, делайте перерывы каждые 15 минут и избегайте труда в полуденный зной. Пятый совет — скорректируйте питание. Отдавайте предпочтение овощам, рыбе и легким блюдам. Еще два совета: контролируйте вес, ведь лишние килограммы увеличивают нагрузку на сердце, и будьте осторожны с антиперспирантами. Блокируя потоотделение, они мешают естественному охлаждению», — рассказала врач.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заразиться от недожаренного шашлыка.