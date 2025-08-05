Суд закрыл процесс по делу о ликвидации фонда Ройзмана

На Урале суд в закрытом режиме рассмотрит жалобу о ликвидации фонда Ройзмана

Свердловский областной суд рассмотрит в закрытом режиме апелляционную жалобу представителей фонда Ройзмана о ликвидации благотворительной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью.

«Продолжить рассмотрение в закрытом режиме», — цитирует агентство сообщение судебной инстанции.

О ликвидации фонда Ройзмана стало известно в апреле этого года. До этого Минюст РФ отказался заключать мировое соглашение с благотворительной организацией из-за того, что оно заявлено и подписано только одной стороной. В министерстве объяснили, что заключение мирного соглашения невозможно, поскольку стороной фонда были допущены грубые нарушения законодательства. Ходатайство об оставлении административного искового заявления без рассмотрения суд также отклонил.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, фонд был создан уральскими предпринимателями в 1998 году, а Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом) внесен в список учредителей с 2002 года. Организация поддерживала реабилитационные центры, но позже столкнулась с уголовными делами из-за незаконного удержания пациентов.

Ранее фонд Ройзмана собрал 222 млн рублей больным детям, но оставил их себе.