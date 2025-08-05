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Названы причины постоянных мыслей о еде

BBC Science Focus: причина переедания кроется в реакции мозга на внешние сигналы
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Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи выяснили, что причина переедания кроется не в слабости характера, а в реакции мозга на сигналы из внешней среды. Об этом в интервью BBC Science Focus рассказал научный сотрудник Университета штата Пенсильвания Дайсукэ Хаяси.

По его словам, в ряде случаев речь идет о так называемом «шуме еды». Это состояние, когда человек не может отвлечься от желания поесть.

Хаяси утверждает, что когда громкость шума усиливается, то он превращается в поток постоянных и навязчивых мыслей, мешающих человеку принимать полезные решения. Зачастую такое состояние возникает у тех, кто чувствителен к пищевым стимулам, например, к запаху, виду или рекламе еды, а также к внутренним изменениям, связанным с голодом.

Научный сотрудник добавил, что на восприимчивость к сигналам еды влияют образ жизни, стресс и генетика.

Хаяси посоветовал обращаться к диетологам, которые могут помочь выработать устойчивость к пищевым раздражителям.

31 июля диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что для эффективного похудения важно изменять паттерны пищевого поведения.

Ранее врачи рассказали о пользе яиц при похудении.

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