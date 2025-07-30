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Врачи рассказали о пользе яиц при похудении

Pravda.Ru: яйца полезно есть при похудении
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Oksana Mizina/Shutterstock/FOTODOM

Яйца являются источником высококачественного белка, содержащего все необходимые аминокислоты, а также многих витаминов и минералов, поэтому их полезно включать в свой рацион питания, в том числе при похудении. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, они могут способствовать ощущению сытости и контролю за весом. Кроме того, яйца оказывают положительное влияние на здоровье глаз. Для снижения веса эксперты советуют ежедневно есть их.

«Исследования, проведенные британским диетологом Кэрри Ракстон, подтвердили, что здоровые люди могут употреблять от одного до двух яиц в день. Если у вас есть избыточный вес, это количество может оказать благоприятное воздействие на ваши усилия по снижению веса», — отметили в сообщении.

Врачи особенно рекомендуют потреблять их детям, подросткам и пожилым людям.

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова до этого рассказала «Газете.Ru», что не стоит есть больше одного желтка в день, потому что они представляют собой сильный желчегонный стимулятор. Особенно не стоит злоупотреблять пациентам с камнями в почках и проблемами с желчным пузырем.

Ранее врач перечислила самые аллергенные продукты.

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