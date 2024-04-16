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Зарплату сотрудников уральской базы Авиалесоохраны в 20 тысяч рублей признали законной

В Свердловской области признали законной зарплату спасателей в 20 тысяч рублей

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Виталий Аньков/РИА Новости

Свердловская прокуратура провела проверку и не нашла нарушений в размере начислений зарплаты сотрудникам уральской авиабазы охраны лесов (Авиалесоохрана). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу организации Александра Петрова.

По словам Петрова, зарплата в 20 тыс. рублей, которую получают десантники, была признана законной. Накануне пожароопасного сезона сотрудники Авиалесоохраны пожаловались на маленький доход и задержки в выплатах, а коллектив алапаевского подразделения даже отказался тушить пожары, пока проблемы с зарплатами не решатся. Спасателей впоследствии поддержали коллеги из других отделений.

Ситуацию тогда прокомментировал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов. Он заявил, что в среднем лесные пожарные получают 40 тыс. рублей и размер зарплаты зависит от сезона. В начале апреля глава профсоюза спасателей Дмитрий Ревус выступил перед Общественной палатой региона и подчеркнул, что «ни о какой забастовке свердловчан речи не идет». После проведенной прокурорской проверки, не выявившей нарушений, размер зарплаты все же готовятся пересмотреть в сторону увеличения. Таким образом, возникшие противоречия, предварительно, удалось решить.

Ранее в Сибири фельдшеры скорой заявили о сокращении зарплат на 30%.

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