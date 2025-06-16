В московском управлении МЧС возник дефицит водителей из-за низких зарплат

В московском управлении МЧС из-за дефицита водителей простаивают автомобили спасателей, сообщает Telegram-канал Baza. В управлении считают, что никто не хочет к ним идти из-за маленькой зарплаты.

«В распоряжении Baza оказалось письмо от начальника Главного управления МЧС по Москве замминистра МЧС. Генерал-майор Уваркин отмечает, что из-за низкого процента укомплектованности подразделений 50–60 автомобилей ежедневно простаивают. На них некому ездить — наибольший некомплект у водителей (43%) и пожарных (34%)», — говорится в сообщении канала.

По версии Уваркина, отток водителей связан с низкой зарплатой. В Москве она составляет 100–110 тыс. рублей, тогда как в МЧС — 80 тыс. рублей. Поэтому кандидаты выбирают другие варианты.

До этого зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил, что средний месячный доход водителя такси в Москве составляет 60-100 тыс. рублей.

«Доход водителя такси в Москве колеблется в пределах от 60 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в месяц. За прошедший год он почти не вырос. Чтобы получить 100 тыс. рублей, нужны явные переработки. Я не буду говорить, сколько конкретно, но водители перерабатывают», — сообщил Попков.

По его словам, доход таксиста почти не зависит от того, на автомобиле какого класса он работает.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос дефицит водителей-дальнобойщиков.