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«Почта России» отправила 18 ездовых оленей в Якутск самолетом

«Почта России» доставила ездовых оленей в Якутск из заполярного поселка
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Ingrid Pakats/Shutterstock/FOTODOM

Почтовый рейс доставил из заполярного поселка Тикси Булунского района 18 ездовых оленей в Якутск на IV Съезд оленеводов республики Саха (Якутия), который состоится 18–21 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

Отмечается, что перевозчиком выступила авиакомпания «Полярные авиалинии». В полете оленей сопровождали оленеводы, они следили за состоянием животных.

«В аэропорту Якутска заранее приготовились к встрече. Сотрудники аккуратно разгрузили самолет, следуя всем правилам безопасности, чтобы олени чувствовали себя спокойно и комфортно», — поделились в пресс-службе почты.

Оленеводы Булунского района примут участие в съезде. В программе запланированы игры оленеводов с гонками на оленьих упряжках, медосмотр, курсы повышения квалификации, а также деловая программа, конкурс и выставки.

До этого ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) скрестили несколько пород северных оленей. В результате получилось увеличить мясную продуктивность у гибридов первого поколения на 77%. Данная практика может использоваться для повышения производительности оленеводства.

Ранее в Якутии ввели режим ЧС из-за диких оленей.

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