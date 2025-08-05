Экс-президента Бразилии Болсонару перевели под домашний арест

Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение о переводе бывшего президента страны Жаира Болсонару под домашний арест в связи с нарушением ранее установленных судебных ограничений. Об этом сообщает портал G1.

«Мораис в этот понедельник вынес постановление о домашнем аресте бывшего президента Жаира Болсонару. Мораис объяснил, что он не выполнил предписанные ему обеспечительные меры, разместив контент в социальных сетях своих детей», — говорится в сообщении.

Издание цитирует судебное решение, согласно которому Болсонару запрещено принимать гостей, за исключением близких родственников и адвокатов. Он обязан носить электронный браслет на ноге, а все мобильные устройства, находящиеся в доме, подлежат конфискации.

В решении Мораис утверждает, что Болсонару использовал социальные сети своих союзников, включая трех сыновей, являющихся парламентариями, для распространения сообщений, содержащих подстрекательство к нападкам на Верховный федеральный суд и поддержку иностранного вмешательства в бразильскую судебную систему.

Основанием для принятия нового решения послужил недавний митинг сторонников Болсонару в Рио-де-Жанейро, в ходе которого его сын, сенатор Флавиу Болсонару, включил громкую связь, чтобы предоставить возможность отцу обратиться к собравшимся.

В Июне федеральная полиция Бразилии обвинила бывшего президента страны Жаира Болсонару в шпионаже за политическими противниками.

Ранее здоровье экс-президента Бразилии вызвало опасения медиков.