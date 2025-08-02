Маск с грустью оценил развитие искусственного интеллекта

Маск допустил, что люди станут частью симуляции, когда появится универсальный ИИ

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что с обретением искусственным интеллектом (ИИ) самосознания мир, вероятнее всего, станет подобием симуляции, в которой люди будут играть второстепенные роли. Таким мнением он поделился в социальной сети Х.

Один из пользователей высказал мнение о том, что с созданием универсального искусственного интеллекта (AGI) люди станут «просто второстепенными персонажами в симуляции». Предполагается, что универсальный искусственный интеллект будет обладать самосознанием и способностью к мышлению.

«Скорее всего, так и есть», — прокомментировал публикацию миллиардер, добавив в скобках слово «вздыхаю».

До этого корпорация Microsoft обнародовала результаты исследования, в котором был проведен анализ влияния генеративного искусственного интеллекта на 40 различных профессий с точки зрения их потенциальной уязвимости. Согласно данным аналитиков, наиболее подверженными влиянию искусственного интеллекта профессиями являются: переводчики, писатели, историки, сотрудники служб клиентской поддержки, стюарды, продавцы, разработчики решений с числовым программным управлением (CNC), телефонные операторы, кассиры билетных сервисов, а также радиоведущие и диджеи.

Ранее бразильянка призналась, что влюбилась в чат-бота с искусственным интеллектом.