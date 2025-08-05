Молочники пожаловались на сокращение господдержки

Крупные производители молока выразили серьезную обеспокоенность по поводу перспектив отрасли и предупредили о возможном снижении рентабельности производства на 15–20% в случае сокращения объемов государственной поддержки. Об этом сообщают «Известия».

Минсельхоз РФ разработал новые правила предоставления государственной помощи, предусматривающие перераспределение финансовых средств на другие направления аграрного сектора, в том числе на поддержку племенных центров и развитие новых инвестиционных проектов. В соответствии с новыми правилами, с 2026 года право на получение государственных субсидий получат только сельскохозяйственные производители, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, а также научные и образовательные организации.

Андрей Недужко, генеральный директор агрохолдинга «Степь», занимающего четвертое место в России по объему производства молока, уверен, что принятие данной инициативы в предложенном виде окажет негативное влияние на отрасль молочного животноводства в России. По его словам, из системы государственной поддержки будут исключены крупные производители, на долю которых приходится около 20% всего объема произведенного в стране сырого молока.

«Падение рентабельности у производителей в случае прекращения действия субсидии «на литр» может составить 15–20%», — заверил глава холдинга.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России дополнительно выделит 650,5 млн рублей на поддержку бизнеса в приграничных регионах страны.

Ранее в России резко подешевело молоко.