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В Саратовской области более 15 детей госпитализировали из детского лагеря

Роспотребнадзор: в Саратовской области выявили вспышку ОКИ в детском лагере
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В Саратовской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) в детском оздоровительном лагере ГАУ СО «ДОЛ имени Ю.А. Гагарина» под Энгельсом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.

«В ходе его проведения отобраны для исследования пробы питьевой воды, воды бассейна, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд», — сказано в сообщении.

Кроме того, проведен отбор биологического материала для исследований от персонала детского оздоровительного лагеря и контактных лиц.

По результатам изучения биологического материала от заболевших и контактных специалисты выявили РНК норовируса, отметили в Роспотребнадзоре.

В детском оздоровительном лагере проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

До этого следователи возбудили уголовное дело об отравлении школьников и сотрудников детского лагеря «Орленок» в Саратовской области после вспышки острой кишечной инфекции. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Дмитрию Костину представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, а также позже доложить о результатах расследования.

25 июня вспышку кишечной инфекции зафиксировали в муниципальном детском оздоровительном центре «Дубки» в Саратовской области. Роспотребнадзор выдал лагерю предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Ленинградской области лагерь закрыли из-за вспышки инфекционного заболевания у сотрудников.

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