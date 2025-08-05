Иордания обвинила еврейских поселенцев в блокировании поставок гуманитарной помощи в Газу

Израильские поселенцы препятствуют поставкам гуманитарной помощи в Газу, заявил официальный представитель правительства Иордании Мухаммед аль-Мумани. Об этом сообщает национальное агентство новостей Petra.

По словам аль-Мумани, к позиции официальных властей Израиля, которые жестко ограничивают поставки Иорданией гуманитарных грузов в сектор Газа, добавились действия поселенцев. Они при помощи силы останавливают иорданские конвои на своих блокпостах и даже совершают вооруженные нападения на грузовики. Из-за этого несколько крупных партий гуманитарных грузов не смогли дойти до палестинского населения.

Официальный представитель правительства Иордании призвал израильские власти принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов.

4 августа палестинское движение ХАМАС заявило о необходимости беспрепятственного въезда сотен грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа как обязательном условии для продолжения переговоров с Израилем.

Ранее в ООН заявили, что миллион детей в Газе не получают помощь из-за израильской блокады.