ХАМАС требует пропустить сотни грузовиков в сектор Газа

Палестинское движение ХАМАС заявило о необходимости беспрепятственного въезда сотен грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа как обязательном условии для продолжения переговоров с Израилем. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на информированный источник.

Требование было официально передано международным посредникам на текущей неделе.

«Речь идет о масштабных ежедневных поставках для преодоления гуманитарного кризиса», — уточняет издание.

3 августа египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что первые за пять месяцев грузовики с топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». В Газу въехали два грузовика, которые перевозили 107 тонн топлива. Их ввоз состоялся под руководством египетского Красного Полумесяца.

До этого в ООН заявили, что миллион детей в Газе не получают помощь из-за израильской блокады.

Ранее в Германии пригрозили Израилю из-за Палестины.