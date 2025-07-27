Россиянка с судимостью избила возлюбленного кочергой после застолья

Под Тверью женщина разозлилась на сожителя и ударила его кочергой по голове

В Тверской области женщина избила мужчину кочергой по голове, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В больницу под Тверью обратился 39-летний местный житель с травмой головы. Он пояснил, что пострадал во время бытового конфликта со своей сожительницей.

В день происшествия пара распивала алкоголь, а затем поссорилась. Тогда 45-летняя ранее судимая женщина вооружилась кочергой и нанесла партнеру пять ударов по голове. Он отделался легкими телесными повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». О задержании подозреваемой пока не сообщалось.

До этого женщина выбежала бить мужа палкой на баскетбольном матче в Никарагуа. Спортсменке не понравилось то, что ее супруг потратил часть семейного бюджета на взнос для участия в турнире. Прямо посреди игры она выбежала на площадку и принялась избивать мужчину палкой. Игрок был вынужден убегать с площадки, а тренер — выпускать другого баскетболиста на замену.

Ранее россиянин сломал возлюбленной ребра черенком от швабры после ссоры.