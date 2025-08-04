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Неизвестная напала на мальчика в Подмосковье, ударила его и скрылась

В Подмосковье неизвестная напала на мальчика и ударила его
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Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье женщина ударила 11-летнего мальчика во время конфликта и скрылась. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Заречной в городе Балашиха. Неизвестная в ходе конфликта нанесла телесные повреждения мальчику — женщина ударила ребенка. После этого она скрылась с места происшествия.

Мать малолетнего обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемой, ее местоположение устанавливается. Ребенка направят на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести причиненного вреда здоровью.

До этого россиянка сломала ребра сыну-младенцу из-за того, что тот испачкался сажей. Вред, причиненный здоровью ребенка, оценили как тяжкий. Матери пострадавшего грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее уфимец избил девятилетнего мальчика, с которым поссорилась его дочь.

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