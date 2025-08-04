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Уфимец избил девятилетнего мальчика, с которым поссорилась его дочь

На видео попало избиение девятилетнего ребенка взрослым в Уфе
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Житель Уфы избил ребенка, с которым поссорилась его дочь, и попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в воскресенье, 3 августа, во дворе одного из домов на Кольцевой улице в районе Черниковка. Правоохранители узнали, что мужчина, распустивший руки, решил проучить девятилетнего мальчика, на которого указала его дочь.

После того, как дети поссорились на детской площадке, отец девочки догнал ее обидчика, повалил на землю и несколько раз ударил пластиковой палкой.

Испуганный мальчик плакал и кричал: «Не надо!», пока на помощь ему не прибежала женщина и не остановила нападавшего. Тогда мужчина прекратил избиение и вернулся к коляске, а ребенок продолжил рыдать.

Полиция уже возбудила дело о хулиганстве. Подозреваемый задержан.

Ранее женщина избила ребенка в коляске в Подмосковье и попала на видео.

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