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Главу администрации Балтийска оставили под стражей

Суд оставил под стражей главу администрации Балтийска Мельникова до 7 октября
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Ленинградский районный суд Калининграда продлил до 7 октября арест экс-главы администрации Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко по делу о взятке. Об этом сообщается в Telegram- канале областного суда.

По данным Следственного комитета РФ, 15 января Коваленко передал Мельникову взятку в размере более 575 000 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство. Суд решил, что оставаясь на свободе, они могут помешать расследованию уголовного дела.

«Суд продлил содержание под стражей в отношении экс-главы администрации МО «Балтийский городской округ» и его заместителя <...> Общий срок содержания под стражей Сергею Мельникову и Максиму Коваленко продлен до 7 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

Мельникову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 5, пункт «в» статьи 290 УК РФ), а Коваленко – дача взятки (часть 4, пункт «б» статьи 291 УК РФ). Их обоих задержали 7 февраля.

До этого следствие утяжелило обвинение бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, добавив к ранее вмененным ему особо крупным взяткам и растрате три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на общую сумму более 104 млн рублей.

Ранее защита обжаловала продление ареста бывшего замминистра обороны Иванова.

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