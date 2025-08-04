Защита обжаловала продление ареста бывшего замминистра обороны Иванова

Защита подала апелляцию на решение суда о продлении ареста бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого по делу о получении взяток. Об этом сообщили РИА Новости в Московском городском суде.

В Мосгорсуде зарегистрировали апелляционную жалобу на постановление инстанции о продлении срока содержания под стражей экс-замминистра обороны.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы ранее.

Ранее Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить.