Российский штурмовик чудом спасся от огня танка и дронов ВСУ

Боец 429-го мотострелкового полка с позывным «Азамат» чудом спасся от огня украинского танка и вражеских дронов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, штурмовик попал под прицел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Плавни в Запорожской области. По нему начал стрелять танк: два снаряда пролетели мимо «Азамата», а после он успел проскочить в окоп. Затем по бойцу российской армии открыли огонь три украинских FPV-дрона. Однако и здесь военному повезло, поскольку один из беспилотников не сдетонировал.

В легком шоке «Азамат» сбросил с себя снаряжение и бросился бежать в сторону лесопосадок. В этот момент ВСУ вновь открыли по нему огонь: атака танка — мимо, еще три БПЛА врезались в деревья.



«Итог — Азамат без видимых ранений добрался-таки до наших позиций», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что российский штурмовик выжил после того, как на дом, в котором он укрывался, украинцы совершили несколько сбросов с дронов. Атака произошла в селе Малая Токмачка в Запорожской области. После нескольких ударов от здания осталась только половина стены. Выжить бойцу российской армии удалось благодаря хитрости: он выбрал себе угол в доме, сделал себе нору, сгреб весь мусор и там спрятался.

Ранее сообщалось, что российский боец чудом выжил после попадания в него дрона ВСУ.