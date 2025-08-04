На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский штурмовик чудом спасся от огня танка и дронов ВСУ

Mash: боец ВС РФ убежал от танка и дронов ВСУ в Запорожской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Боец 429-го мотострелкового полка с позывным «Азамат» чудом спасся от огня украинского танка и вражеских дронов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, штурмовик попал под прицел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Плавни в Запорожской области. По нему начал стрелять танк: два снаряда пролетели мимо «Азамата», а после он успел проскочить в окоп. Затем по бойцу российской армии открыли огонь три украинских FPV-дрона. Однако и здесь военному повезло, поскольку один из беспилотников не сдетонировал.

В легком шоке «Азамат» сбросил с себя снаряжение и бросился бежать в сторону лесопосадок. В этот момент ВСУ вновь открыли по нему огонь: атака танка — мимо, еще три БПЛА врезались в деревья.

«Итог — Азамат без видимых ранений добрался-таки до наших позиций», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что российский штурмовик выжил после того, как на дом, в котором он укрывался, украинцы совершили несколько сбросов с дронов. Атака произошла в селе Малая Токмачка в Запорожской области. После нескольких ударов от здания осталась только половина стены. Выжить бойцу российской армии удалось благодаря хитрости: он выбрал себе угол в доме, сделал себе нору, сгреб весь мусор и там спрятался.

Ранее сообщалось, что российский боец чудом выжил после попадания в него дрона ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами