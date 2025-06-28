Российский боец чудом выжил после попадания в него дрона ВСУ

Военнослужащий группировки российских войск «Днепр» чудом выжил после попадания ударного FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинскую сестру приемно-сортировочного отделения отдельного медицинского отряда «Днепра» с позывным «Феникс».

Медсестра отметила, что ее медицинский отряд ежедневно сталкивается с ситуациями, когда происходит чудо. По ее словам, им поступают бойцы, которые не должны были выжить из-за полученных ранений. Медик подчеркнула, что FPV-дроны наносят более глубокие раны, чем сброс с дрона.

«И там порез шеи [был], там вообще, наложили ему (раненому бойцу — «Газета.Ru») специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит», — сказала «Феникс».

В апреле военкор Чингис Дамбиев сообщил, что боец Вооруженных сил России пережил удар украинского беспилотника благодаря счастливому стечению обстоятельств. По его словам, украинский дрон не сработал после удара.

Ранее раненный в живот боец РФ чудом выжил в плену подо Львовом.