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В Минобразования Татарстана рассказали, будут ли школьники изучать «Родной язык»

Министр Хадиуллин: школьники Татарстана будут изучать «Родной язык»
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Школьники в Татарстане продолжат изучать предметы «Родной язык» и «Родная литература». Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал министр образования республики Ильсур Хадиуллин.

По его словам, число часов, отведенных на них, не изменится. Он уточнил, что соответствующий приказ получили накануне, его уже зарегистрировали в Минюсте.

«Там названия предметов «Родной язык», «Родная литература» сохранены. Когда была сессия, этого еще приказа не было зарегистрировано. Беспокоиться, что у нас будет «язык народа» не стоит, ничего не изменится», — подчеркнул он.

В издании уточнили, что на прошлой неделе стало известно о подготовке приказа Минпросвещения РФ, который должен был поменять федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Согласно документу, понятие «родной язык» должны были заменить на «язык народа РФ». Кроме того, предлагалось урезать часы обучения родному языку в первых классах школ.

22 июля сообщалось, что с 2026–2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России». В настоящее время уже идет экспертиза образовательной программы. В рамках изучения предмета школьникам будут формировать мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Ранее эксперт призвал сделать бесплатным питание детей в школах и детсадах.

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