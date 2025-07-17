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Эксперт призвал сделать бесплатным питание детей в школах и детсадах

Профессор Сафонов: питание детей в школах и детсадах должно быть бесплатным
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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Учащиеся российских школ и воспитанники детских садов должны питаться бесплатно в столовых при учреждениях, на это не должны влиять доходы семьи и место проживания. Об этом заявил профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в беседе с «360.ru».

«Нужно перейти на общую для всей страны модель независимо от дохода и места проживания семей. Пребывание детей в детсадах и питание в школах должны быть бесплатными. Потому что ребенок воспитывается до 20-22 лет, пока он не получит образование», — заявил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что такой подход позволит снизить расходы семей на данную статью бюджета.

Накануне в Госдуме предложили обеспечить всех российских школьников одноразовым бесплатным горячим питанием. Соответствующий законопроект внесла ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Из пояснительной записки к документу следует, что школьная столовая — одно из мест, где ребенок приучается к здоровому питанию. Однако, согласно статистике, многие школьники предпочитают бутерброды, чипсы, газированные напитки и другие вредные продукты. Кроме того, не все школьники могут приобрести полноценный обед из-за отсутствия денег, говорится в тексте.

Ранее ученые заявили, что школьники боятся осуждения сверстниками за обеды в столовой.

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