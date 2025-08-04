В российском частном доме обнаружили тигренка и льва

В Дагестане в частном доме обнаружили диких животных, которые незаконно там содержались. Об этом сообщает региональное Минприроды.
Сотрудники Минприроды и уголовного розыска обнаружили трехмесячного тигренка и десятимесячного льва, которые незаконно содержались в одном из частных домов в городе
Кизляре. Диких животных изъяли — тигренка уже передали в питомник на базе экотуркомплекса «Главрыба».
В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств незаконного содержания животных. По результатам проверки будет предприняты необходимые меры.
До этого депутат Владислав Даванков предложил запретить продажу львят, тигрят и пауков в интернете. Отмечается, что при составлении инициативы были обнаружены тысячи объявлений о продаже и аренде таких животных.
Ранее в Подмосковье подросток избивал тигренка лопатой и попал на видео.