В российском частном доме обнаружили тигренка и льва

В Дагестане обнаружили тигренка и льва в частном доме

В Дагестане в частном доме обнаружили диких животных, которые незаконно там содержались. Об этом сообщает региональное Минприроды.

Сотрудники Минприроды и уголовного розыска обнаружили трехмесячного тигренка и десятимесячного льва, которые незаконно содержались в одном из частных домов в городе

Кизляре. Диких животных изъяли — тигренка уже передали в питомник на базе экотуркомплекса «Главрыба».

В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств незаконного содержания животных. По результатам проверки будет предприняты необходимые меры.

До этого депутат Владислав Даванков предложил запретить продажу львят, тигрят и пауков в интернете. Отмечается, что при составлении инициативы были обнаружены тысячи объявлений о продаже и аренде таких животных.

Ранее в Подмосковье подросток избивал тигренка лопатой и попал на видео.