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В России могут запретить интернет-продажу запрещенных к содержанию животных

Депутат Даванков предложил запретить продажу львят, тигрят и пауков в интернете

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Reuters

Депутат Госдумы Георгий Арапов и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложили запретить продажу в интернете животных, запрещенных к содержанию, сообщает РИА «Новости».

В своем обращении в Минцифры РФ депутаты предлагают установить запрет на публикацию в интернете объявлений о продаже животных, которые включены в перечень.

Как отметил Даванков, в перечень попадают различные критерии, среди которых опасность для владельцев животных, содержание животных в условиях, которые значительно отличаются от их привычной среды обитания и другие.

Георгий Арапов добавил, что при составлении инициативы были обнаружены тысячи объявлений о продаже и аренде таких животных.

«У надзорных органов просто не хватает ресурсов, чтобы контролировать все. Поэтому крайне важно возлагать ответственность на сами сайты», — заявил он.

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