Гроза помешала двум самолетам добраться до Петербурга и Калининграда

Два лайнера не смогли долететь до Петербурга и Калининграда из-за грозы

Пассажирский самолет, вылетевший из Калининграда в Санкт-Петербург, не добрался до аэропорта назначения и развернулся в обратном направлении в районе Эстонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В материале отмечается, что одновременно с этим с лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга в Калининград, произошла аналогичная ситуация. Воздушное судно некоторое время покружило в небе над Ленинградской областью, после чего экипаж решил вернуться в петербургский аэропорт Пулково.

«Причина обоих возвратов в аэропорты вылета — сильная гроза по маршруту», — уточнили журналисты.

2 июля очевидцы засняли на видео, как легкомоторный самолет Ан-2 не смог приземлиться с первой попытки на острове Ольхон на озере Байкал. Воздушное судно следовало из Улан-Удэ.

На кадрах видно, как самолет заходит на посадку на грунтовую полосу. Однако после нескольких подскоков в поле пилот решил уйти на второй круг. По словам очевидцев, воздушное судно благополучно приземлилось со второй попытки. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее самолет, выполнявший рейс из Усть-Кута в Иркутск, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за перегрева тормозов.