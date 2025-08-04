На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гроза помешала двум самолетам добраться до Петербурга и Калининграда

Два лайнера не смогли долететь до Петербурга и Калининграда из-за грозы
true
true
true
close
Depositphotos

Пассажирский самолет, вылетевший из Калининграда в Санкт-Петербург, не добрался до аэропорта назначения и развернулся в обратном направлении в районе Эстонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В материале отмечается, что одновременно с этим с лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга в Калининград, произошла аналогичная ситуация. Воздушное судно некоторое время покружило в небе над Ленинградской областью, после чего экипаж решил вернуться в петербургский аэропорт Пулково.

«Причина обоих возвратов в аэропорты вылета — сильная гроза по маршруту», — уточнили журналисты.

2 июля очевидцы засняли на видео, как легкомоторный самолет Ан-2 не смог приземлиться с первой попытки на острове Ольхон на озере Байкал. Воздушное судно следовало из Улан-Удэ.

На кадрах видно, как самолет заходит на посадку на грунтовую полосу. Однако после нескольких подскоков в поле пилот решил уйти на второй круг. По словам очевидцев, воздушное судно благополучно приземлилось со второй попытки. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее самолет, выполнявший рейс из Усть-Кута в Иркутск, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за перегрева тормозов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами