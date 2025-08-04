Украинка закатила военному скандал из-за песни Киркорова

В украинском городе Винница женщина устроила скандал в парке, услышав песню российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, опубликовал видео с конфликтом.

Сообщается, что местный житель с семьей в парке устроил пикник и включил песню Киркорова «Цвет настроения синий». Это не понравилось прохожей, которая подошла к семье и устроила скандал. Судя по видео, она обвинила мужчину в том, что он слушает музыку певца, «выступающего против Украины». Женщина кричала матом и пригрозила вызвать сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Мужчина в ответ заявил, что сам является военным. Скандалистка потребовала у него удостоверение, на что получила отказ. Однако мужчина все-таки согласился выключить музыку, вероятно, опасаясь продолжения скандала. В издании уточнили, что незнакомка является журналисткой.

До этого в Киеве задержали подростков, которые слушали в общественном месте российскую музыку. На парней 17-20 лет составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков.

Сообщается, что подростки пытались объяснить свое поведение тем, что были пьяны. Полицейские не только их не отпустили, но и заставили публично извиниться на камеру за свое поведение.

Ранее житомирская «патриотка» пригрозила мужчине военкоматом за общение на русском.