Вучич заявил, что Кустурица хочет его свергнуть

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что целью режиссера Эмира Кустурицы и всей оппозиции в целом является исключительно его свержение, а внятной политической политической программы у них нет. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Вучича, то, что к оппозиции примкнули и журналист и преподаватель новисадского университета Динко Грухонич, и Кустурица, и историк Мило Ломпар, и оппозиционер Ненад Чанак, представляет собой «бессмыслицу», поскольку у них нет общей политической программы и понимания того, что нужно народу.

«Никакой разницы нет, есть общая мишень – это Вучич, должны его свергнуть и это их программа. Другой программы нет», — заявил он.

После того, как Кустурица осудил задержания участников политических протестов в Сербии, налоговая служба закрыла ресторан «Висконти», в котором регулярно проходят фестивали Кустурицы, из-за якобы выявленных инспекцией нарушений. Сразу же после этого Кустурица в социальных сетях иронично поблагодарил Вучича за это.

До этого Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство.

Ранее в Париже показали фильм Кустурицы о преследовании УПЦ на Украине.