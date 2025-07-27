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Вучич заявил, что Кустурица хочет его свергнуть

Вучич: целью Кустурицы и оппозиции является исключительно его свержение
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что целью режиссера Эмира Кустурицы и всей оппозиции в целом является исключительно его свержение, а внятной политической политической программы у них нет. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Вучича, то, что к оппозиции примкнули и журналист и преподаватель новисадского университета Динко Грухонич, и Кустурица, и историк Мило Ломпар, и оппозиционер Ненад Чанак, представляет собой «бессмыслицу», поскольку у них нет общей политической программы и понимания того, что нужно народу.

«Никакой разницы нет, есть общая мишень – это Вучич, должны его свергнуть и это их программа. Другой программы нет», — заявил он.

После того, как Кустурица осудил задержания участников политических протестов в Сербии, налоговая служба закрыла ресторан «Висконти», в котором регулярно проходят фестивали Кустурицы, из-за якобы выявленных инспекцией нарушений. Сразу же после этого Кустурица в социальных сетях иронично поблагодарил Вучича за это.

До этого Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство.

Ранее в Париже показали фильм Кустурицы о преследовании УПЦ на Украине.

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