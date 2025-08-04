Прокурор просит продлить арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Прокурор просит на полгода продлить арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Прокурор просит 2-й Западный окружной военный суд продлить на полгода срок ареста 19 фигурантам дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщила представитель потерпевших, адвокат Людмила Айвар.

«Обвинение попросило продлить фигурантам срок ареста еще на полгода», — сказала она.

До этого стало известно, что восемь соучастников исполнителей теракта в «Крокусе» частично признали вину.

Нападение вооруженной группы на зрителей концертного зала в Подмосковье произошло вечером 22 марта 2024 года перед началом выступления рок-группы «Пикник». Несколько террористов ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар.

Как следует из материалов дела, исполнители теракта действовали не по религиозным мотивам, а за денежное вознаграждение и под влиянием кураторов.

Ранее исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину.