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В Сен-Тропе потушили пожар на суперъяхте

Ici: пожар на суперъяхте Sea Lady II в порту курорта Сен-Тропе потушен
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Пожар, начавшийся на суперъяхте Sea Lady II в порту курорта Сен-Тропе, потушен. Об этом сообщила радиостанция Ici.

«Пламя было потушено только к двум часам ночи. Но работы в пятницу утром далеки от завершения. Быстро был установлен барьер для предотвращения загрязнения, поскольку баки яхты были заполнены горючим», — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, в тушении пожара задействовали 30 пожарных. Работы по ликвидации возгорания длились более шести часов. Огонь полностью охватил яхту, которая шла под мальтийским флагом, следует из материала.

В жандармерии сообщили, что пожар мог начаться случайно. По ее данным, причиной возгорания, вероятно, стали проблемы с электропроводкой. Пассажиры судна были эвакуированы.

По пожаре на суперъяхте сообщалось в ночь на 11 июля. Инцидент случился на Лазурном берегу. По словам одного из пожарных, была вероятность, что судно затонет.

Ранее в московских Печатниках загорелся прогулочный теплоход.

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