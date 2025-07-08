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В московских Печатниках загорелся прогулочный теплоход

SHOT: в Южном порту Печатников загорелся прогулочный теплоход
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Владимир Песня/РИА Новости

В Южном порту московских Печатников загорелся теплоход с 1500 литрами топлива на борту. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, возгорание произошло на нижней палубе теплохода «Егорий». Около 06:45 часов мск из окна кормового трюма пошел черный дым.

Предварительно, площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

«К месту направлены все экстренные службы, в том числе пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев». Команда «Егория» покинула судно самостоятельно, информации о пострадавших пока не было», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «SHOT Проверка» сообщал, что теплоход «Николай Карамзин», на борту которого во время круиза были зафиксированы случаи заражения пассажиров норовирусной инфекцией, пришвартовался у пристани Хлебниково в Москве.

Изначально планировалось, что судно прибудет на Северный речной вокзал, однако была произведена остановка в другом месте. Все заболевшие пассажиры были высажены с теплохода и переданы медицинским работникам для дальнейшего наблюдения и оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в Пскове более 40 человек попали в больницу с отравлением.

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