На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сен-Тропе произошел пожар на суперъяхте

В порту курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу загорелась суперъяхта Sea Lady II
true
true
true
close
Depositphotos

В порту курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу загорелась суперъяхта Sea Lady II. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

По словам одного из пожарных, есть вероятность, что судно затонет. Для борьбы с огнем мобилизованы около 30 пожарных и четыре машины.

Sea Lady II — это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом. Построенная в 1986 году, она доступна для аренды за €80 тысяч в неделю. На борту могут разместиться до десяти пассажиров в пяти каютах, каждая из которых имеет собственную ванную комнату. Помимо восьми членов экипажа, яхта обеспечивает комфортное пребывание для всех гостей.

В июне на пляже в Геленджике загорелась яхта «Баунти», на которой катали туристов. Судно находилось у понтонного причала на пляже «Сады морей». Во время заправки на яхте вспыхнуло топливо и начался пожар. В результате сильно пострадал один из туристов по имени Алексей. Его госпитализировали с ожогами 70% тела.

В апреле в Москве в престижном яхт-клубе Royal Yacht Club произошел пожар на плавучей бане. Возгорание началось на берегу, после чего огонь быстро охватил всю конструкцию. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Ранее в московских Печатниках загорелся прогулочный теплоход.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами