В Сен-Тропе произошел пожар на суперъяхте

В порту курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу загорелась суперъяхта Sea Lady II. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

По словам одного из пожарных, есть вероятность, что судно затонет. Для борьбы с огнем мобилизованы около 30 пожарных и четыре машины.

Sea Lady II — это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом. Построенная в 1986 году, она доступна для аренды за €80 тысяч в неделю. На борту могут разместиться до десяти пассажиров в пяти каютах, каждая из которых имеет собственную ванную комнату. Помимо восьми членов экипажа, яхта обеспечивает комфортное пребывание для всех гостей.

В июне на пляже в Геленджике загорелась яхта «Баунти», на которой катали туристов. Судно находилось у понтонного причала на пляже «Сады морей». Во время заправки на яхте вспыхнуло топливо и начался пожар. В результате сильно пострадал один из туристов по имени Алексей. Его госпитализировали с ожогами 70% тела.

В апреле в Москве в престижном яхт-клубе Royal Yacht Club произошел пожар на плавучей бане. Возгорание началось на берегу, после чего огонь быстро охватил всю конструкцию. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Ранее в московских Печатниках загорелся прогулочный теплоход.