Многоэтажку в Саратове восстанавливают после взрыва газа в соседнем доме

В Саратове восстанавливают многоэтажку по соседству с той, где произошел взрыв

В Саратове восстанавливают многоэтажку по соседству с той, где произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«‎В доме №4 по улице Блинова начались восстановительные работы. Организацию процесса, а также вопросы, касающиеся материальных выплат гражданам, обсудил губернатор Роман Бусаргин в рамках прошедшего постоянно действующего совещания», — сказано в сообщении.

Уточняется, что власти заключили договор на обследование и усиление строительных конструкций. Планируется заменить окна, восстановить кирпичную кладку и утеплить фасад.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв. В результате обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах здания, в общей сложности пострадали 30 квартир.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт и утечку газа. В результате не выжили семь человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 жителей дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на видео попал момент взрыва в 10-этажке в Саратове.