В подконтрольном Киеву Херсоне власти объявили эвакуацию

Власти подконтрольного Киеву Херсона объявили эвакуацию, в городе нарушено газоснабжение. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин.

Он заявил о повреждении газопровода, часть города останется без газа.

«Призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности, по проживанию», — сказал Прокудин.

Накануне в Николаеве и подконтрольном Украине Херсоне пропало электричество после взрывов.

До этого Воздушно-космические силы РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в Херсоне, который использовался для обеспечения логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). На опубликованных кадрах видно, как авиабомба падает на сооружение, после чего происходит мощный взрыв. Отмечается, что удар пришелся по мосту на западе города, который ведет на остров Корабелов.

Ранее российские силы ударили по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской области.