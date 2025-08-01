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Стало известно о возможных последствиях извержения Ключевской сопки

Лава из Ключевской сопки может растопить один из крупнейших ледников Камчатки
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Родион Кирсак

Извержение Ключевской сопки может повлечь за собой таяние крупнейшего на Камчатке ледника. Об этом сообщает «Камчатка-Информ» со ссылкой на сеть природных парков «Вулканы Камчатки».

В публикации подчеркивается, что в текущий момент лавовый поток стекает по юго-западному склону сопки и движется в сторону ледника Богдановича. Если лава растопит его, то грязевые потоки могут спуститься в русло реки Студеной.

Отмечается, что аналогичная ситуация произошла в 2023 году. Тогда грязевые потоки с ледников Богдановича и Эрмана попали в реки Сухую и Студеную, в результате чего была повреждена трасса Козыревск — Петропавловск-Камчатский.

31 июля Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 км после мощного землетрясения магнитудой 8,8 на Камчатке.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Ранее на Курильских островах произошло мощное землетрясение.

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