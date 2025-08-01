Стало известно о возможных последствиях извержения Ключевской сопки

Лава из Ключевской сопки может растопить один из крупнейших ледников Камчатки

Извержение Ключевской сопки может повлечь за собой таяние крупнейшего на Камчатке ледника. Об этом сообщает «Камчатка-Информ» со ссылкой на сеть природных парков «Вулканы Камчатки».

В публикации подчеркивается, что в текущий момент лавовый поток стекает по юго-западному склону сопки и движется в сторону ледника Богдановича. Если лава растопит его, то грязевые потоки могут спуститься в русло реки Студеной.

Отмечается, что аналогичная ситуация произошла в 2023 году. Тогда грязевые потоки с ледников Богдановича и Эрмана попали в реки Сухую и Студеную, в результате чего была повреждена трасса Козыревск — Петропавловск-Камчатский.

31 июля Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 км после мощного землетрясения магнитудой 8,8 на Камчатке.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Ранее на Курильских островах произошло мощное землетрясение.