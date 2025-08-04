Самолет с 230 пассажирами на борту подал сигнал бедствия вскоре после вылета

USA Today: в США пассажирский самолет подал сигнал бедствия вскоре после взлета

Пассажирский самолет, на борту которого находились 230 человек, подал сигнал бедствия вскоре после вылета из международного аэропорта в Вашингтоне. Об этом сообщила газета USA Today.

В статье уточняется, что инцидент произошел 25 июля. Лайнер авиакомпании United Airlines направлялся из американской столицы в немецкий город Мюнхен.

По информации журналистов, как только воздушное судно поднялось на высоту 10 тыс. футов (около 3 тыс. метров), пилот связался с диспетчерами и заявил об отказе левого двигателя. Вскоре после этого самолет развернулся в небе и вернулся в аэропорт Вашингтона.

«Лайнер <...> благополучно приземлился примерно в 20:33 (26 июля около 3:33 мск. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Как пишет издание, на борту находились 11 членов экипажа и 219 пассажиров. Никаких сведений о пострадавших не поступало.

Впоследствии ситуацию прокомментировал представитель United Airlines. Он подтвердил, что самолет вернулся в аэропорт вылета из-за «механической неисправности».

30 июля учебный самолет совершил экстренную посадку в поле в районе города Бугуруслана в Оренбургской области. Причиной послужил отказ двигателя.

Ранее два самолета столкнулись на рулежной дорожке в аэропорту Сочи.