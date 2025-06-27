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Столкнувшиеся в аэропорту Сочи самолеты получили «устранимый ущерб»

Аэропорт Сочи: столкнувшиеся самолеты получили незначительный ущерб
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Telegram-канал «112»

В аэропорту Сочи произошло касание самолетов на рулежной дорожке, никто не пострадал, воздушные суда получили «устранимый ущерб», заявили «Газете.Ru» в пресс-службе аэрогавани.

«Сегодня, 27.06.2025, в аэропорту Сочи произошло касание воздушных судов авиакомпании Utair и авиакомпании NordStar на рулежной дорожке. Никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал. Воздушным судам причинен незначительный, устранимый ущерб. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказали там.

Как отметили в пресс-службе, пассажиры двух рейсов доставлены в аэропорт, с ними работают представители авиакомпаний. Им оказывают услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, подчеркнули в аэропорту.

«Аэропорт Сочи, NordStar, Utair оказывает всю необходимую помощь пассажирам. Utair отправляет резервный самолет для выполнения рейса. Планируемое время вылета рейса UT514 Сочи – Тюмень — в 23:00 местного времени. Плановое время вылета рейса ТИ401 Сочи – Москва авиакомпании NordStar на резервном ВС — 03:30 по местному времени», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в РФ вертолет с 6 членами экипажа экстренно сел в поле из-за отказа двигателя.

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