На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде подростки гуляли с флагом США и попали на видео

В Белгороде школьников засняли гуляющими с флагом США
true
true
true
close
Telegram-канал «Жесть Белгород»

В Белгороде подростки гуляли по улице с флагом Соединенных Штатов и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «‎Жесть Белгород»‎.

«Вчера в центре Белгорода два подростка разгуливали с американским флагом»‎, — говорится в посте.

Других подробностей не приводится.

В конце июня этого года в Тольятти возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма после публикации в сети видеороликов, на которых подростки поют песню про Степана Бандеру и гимн Украины. Следователи нашли видеозаписи во время мониторинга соцсетей.

В этом же месяце родителей школьников, топтавших флаг с георгиевской лентой в Обнинске, было решено лишить гражданства РФ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Следователи также организовали проверку, чтобы выяснить, законно ли родители школьников получили гражданство.

Ранее из российского сериала «Кухня» вырезали постельную сцену с украинским флагом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами