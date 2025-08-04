В Белгороде подростки гуляли с флагом США и попали на видео

В Белгороде подростки гуляли по улице с флагом Соединенных Штатов и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «‎Жесть Белгород»‎.

«Вчера в центре Белгорода два подростка разгуливали с американским флагом»‎, — говорится в посте.

Других подробностей не приводится.

В конце июня этого года в Тольятти возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма после публикации в сети видеороликов, на которых подростки поют песню про Степана Бандеру и гимн Украины. Следователи нашли видеозаписи во время мониторинга соцсетей.

В этом же месяце родителей школьников, топтавших флаг с георгиевской лентой в Обнинске, было решено лишить гражданства РФ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Следователи также организовали проверку, чтобы выяснить, законно ли родители школьников получили гражданство.

Ранее из российского сериала «Кухня» вырезали постельную сцену с украинским флагом.