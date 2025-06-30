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В Тольятти на выпускном спели песню про Бандеру и гимн Украины

СК: в Тольятти возбудили дело против подростков, спевших песню про Бандеру
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Тольятти возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма после публикации в сети видеороликов, на которых подростки поют песню про Степана Бандеру и гимн Украины. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Самарской области в Telegram-канале.

Следователи нашли видеозаписи во время мониторинга соцсетей. Уточняется, что подростки из Тольятти совершили противоправные действия, исполнив музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма.

30 июня несколько Telegram-каналов опубликовали видео, на котором российские подростки якобы после выпускного поют «Батько наш Бандера, Украина — мати» и гимн Украины. В публикациях говорится, что инцидент произошел в парке Победы в Тольятти. Уголовное дело возбуждено по поручению руководителя СУ СК РФ по Самарской области. На данный момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

До этого украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, на концерте в Одессе иронично ответил на жалобу уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя из-за исполнения им песен на русском языке. Артист со сцены рассказал зрителям, что его два дня «так песочили, что забыли про войну Израиля с Ираном».

После этого Верка Сердючка спела на украинском языке песню «Поезд «Киев — Одесса».

Ранее друг Сердючки заявил о скором наказании певца властями Украины.

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