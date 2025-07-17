Дачникам рассказали, как защитить помидоры от зноя

Установка легкого теневого экрана поможет дачникам защитить помидоры от жары. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

По их словам, такой способ создаст необходимую тень и поможет сохранить плоды качественными даже в самых жарких условиях. Эксперты отметили, что летом температура на поверхности плодов может повышаться, что делает их уязвимыми к высыханию и ожогам. Они посоветовали регулярно проверять помидоры, чтобы не допустить потери урожая.

«Некоторые ошибки, такие как избыточный полив, могут усугубить ситуацию. Садоводы часто забывают, что и взрослые деревья нуждаются в защите от жары. Рекомендовано избегать распыления воды на листья в жаркие часы, чтобы не создать «лупу» и не ухудшить состояние растений», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что дачникам стоит выкопать неглубокую канавку (около 15 см) по периметру кроны яблони и заливать воду туда, чтобы обеспечить дерево влагой в жару. По их словам, это позволит предотвратить испарение влаги с поверхности и сократить количество бесполезного полива. Кроме того, можно прибегнуть к мульчированию и покрыть землю под яблоней слоем сена, соломы или скошенной травы.

Ранее дачникам назвали оптимальные часы работы на участке в жаркие дни.