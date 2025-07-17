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Дачникам рассказали, как защитить помидоры от зноя

Pravda.Ru: теневой экран защитит помидоры на даче от зноя
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Depositphotos

Установка легкого теневого экрана поможет дачникам защитить помидоры от жары. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

По их словам, такой способ создаст необходимую тень и поможет сохранить плоды качественными даже в самых жарких условиях. Эксперты отметили, что летом температура на поверхности плодов может повышаться, что делает их уязвимыми к высыханию и ожогам. Они посоветовали регулярно проверять помидоры, чтобы не допустить потери урожая.

«Некоторые ошибки, такие как избыточный полив, могут усугубить ситуацию. Садоводы часто забывают, что и взрослые деревья нуждаются в защите от жары. Рекомендовано избегать распыления воды на листья в жаркие часы, чтобы не создать «лупу» и не ухудшить состояние растений», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что дачникам стоит выкопать неглубокую канавку (около 15 см) по периметру кроны яблони и заливать воду туда, чтобы обеспечить дерево влагой в жару. По их словам, это позволит предотвратить испарение влаги с поверхности и сократить количество бесполезного полива. Кроме того, можно прибегнуть к мульчированию и покрыть землю под яблоней слоем сена, соломы или скошенной травы.

Ранее дачникам назвали оптимальные часы работы на участке в жаркие дни.

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