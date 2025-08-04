Жестоко избитой в США россиянке американцы собрали уже четверть миллиона долларов

Гражданке РФ Холли, которую избила толпа хулиганов в американском городе Цинциннати, собрали $260 тысяч на лечение. Об этом пишет портал Cnycentural, ссылаясь на аккаунт девушки в соцсети X.

«Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. Это определенно то, что помогает мне продолжать жить. И вы только что вернули веру в человечество. Да благословит вас всех Бог. Спасибо», — написала пострадавшая.

Девушка также рассказала, что восстанавливается после полученных травм, в том числе черепно-мозговой.

Из материала следует, что деньги для россиянки собирали на краудфандинговой платформе, чтобы помочь с «медицинскими, юридическими расходами, расходами на безопасность и потерей работы из-за нападения».

1 августа газета New York Post (NYP) со ссылкой на представителя полиции писала, что после инцидента Холли попала в больницу, а затем вернулась на родину. В сети распространили видео, на котором несколько человек наносят потерпевшей удары прямо в центре города.

По данным журналистов, женщину избили после того, как она попыталась вступиться за знакомого. При этом инициатором атаки на россиянку стала местная жительница Декира Вернон, которая до этого наблюдала за происходящим со стороны.

Ранее в США мужчина похитил трехлетнюю девочку в торговом центре.