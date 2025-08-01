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В США жестоко избили россиянку, вступившуюся за знакомого

NYP: жестоко избитая в Цинциннати россиянка уехала на родину
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Гражданка РФ, которую избила толпа хулиганов в американском городе Цинциннати, попала в больницу, после чего вернулась на родину. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на представителя полиции.

В сети распространили видео, на котором несколько человек наносят потерпевшей удары прямо в центре города. Впоследствии выяснилось, что ее зовут Холли, и она является русской.

По данным журналистов, женщину избили после того, как она попыталась вступиться за знакомого. При этом инициатором атаки на россиянку стала местная жительница Декира Вернон, которая до этого наблюдала за происходящим со стороны.

В результате женщину госпитализировали, а после выписки она вернулась на родину.

До этого сообщалось об инциденте в Новом Орлеане, где местные власти выпустили из тюрьмы преступника, перепутав его с другим заключенным из-за одинаковых фамилий. Оказавшегося на свободе мужчину судили по обвинению в домашнем насилии, хранении краденной собственности и наркотиков, а также в сопротивлении полицейскому и вторжении на территорию частной собственности.

Ранее в США мужчина похитил трехлетнюю девочку в торговом центре.

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