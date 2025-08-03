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Украинские соединения оказались блокированы на острове после удара ВС РФ

Военкор Коц: ВСУ оказались блокированы на Корабельном острове в Херсоне
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались блокированы на Корабельном острове в Херсоне. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По словам военкора, несколько украинских частей и соединений оказались частично отрезаны от большой земли из-за продолжающихся атак Воздушно-космических сил (ВКС) России по автомобильному мосту, соединяющему Херсон и остров Корабельный. На видео, которое опубликовал Коц, видно, что по переправе нанесено сразу несколько мощных ударов, из-за чего она оказалась разрушена.

Военкор уточнил, что основную часть города и остров еще соединяет железнодорожный мост, однако его пропускная способность гораздо меньше.

2 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные нанесли авиаудар по мосту, который соединяет подконтрольный Киеву город Херсон и остров Корабельный в низовьях реки Днепр. Глава региона сообщил, что в результате точного удара при помощи ФАБ-3000 мост оказался поврежден. В связи с чем нарушена логистика ВСУ, связанная с подвозом боеприпасов и продовольствия, уточнил Сальдо.

Остров Корабельный или Карантинный остров — микрорайон Херсона, расположенный в низовьях Днепра.

Ранее на видео попал момент удара ФАБ-3000 по мосту в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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