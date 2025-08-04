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В Горловке в результате атаки ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница Горловки в ДНР получила ранение при атаке дрона ВСУ
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Telegram-канал «Приходько РИК»

В Горловке в ДНР мирная жительница получила ранение в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе ранена мирная жительница», — написал он.

Управлением администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины с начала суток было зафиксировано четыре украинских удара по Горловке с применением беспилотников и 155-мм артиллерии.

2 августа Приходько сообщил, что в результате удара беспилотников ВСУ по жилому дому в Горловке были повреждены три квартиры. Повреждения зафиксировали в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе.

Горловка находится в 50 километрах севернее столицы ДНР Донецка. В городе располагаются химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.

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