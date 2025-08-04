После обрушения моста в Лермонтово на Кубани возбудили уголовное дело

СКР возбудил дело после обрушения моста в селе Лермонтово на Кубани

После обрушения моста в селе Лермонтово на Кубани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал в своем Telegram-канале, что из-за сильных ливней в регионе поднялся уровень воды в реках, в результате в Лермонтово смыло мост.

«По данному факту возбуждено уголовное дело… Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в с. Лермонтово Краснодарского края», — говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье, 3 августа, на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана незарегистрированная группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

Ранее в Краснодарском крае смерч поднял в воздух катамаран.