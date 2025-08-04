На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После обрушения моста в Лермонтово на Кубани возбудили уголовное дело

СКР возбудил дело после обрушения моста в селе Лермонтово на Кубани
true
true
true
close
РИА Новости

После обрушения моста в селе Лермонтово на Кубани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал в своем Telegram-канале, что из-за сильных ливней в регионе поднялся уровень воды в реках, в результате в Лермонтово смыло мост.

«По данному факту возбуждено уголовное дело… Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в с. Лермонтово Краснодарского края», — говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье, 3 августа, на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана незарегистрированная группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

Ранее в Краснодарском крае смерч поднял в воздух катамаран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами